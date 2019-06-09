مركز الملك فهد الثقافي بالرياض يعلن عن استعداده لإنطلاق ” فعاليات ليالي العيد ” 2019 غداً

محمد السعران(صدى):

ينظم مركز الملك فهد الثقافي بالرياض ” فعاليات ليالي العيد ” ضمن برامج المركز لعام 2019م يومي الاثنين والثلاثاء الموافق – 8 شوال للعام الحالي 1440هـ. وذلك على مسرح المركز بمدينة الرياض من الساعة الخامسة وحتى الساعةالثانية عشرة مساءً

وتحتوي الفعاليات المقامة على الحفل الغنائي ولمدة يومين متتالين يلتقي فيها عشاق الطرب بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ابراهيم الموجي وفنانين الاغنية السعودية الشباب ( سعيد السعد – تركي الجازع -عبدالرحمن الطلاسي – هشام مدخلي – رائد الفارس – محمد اوليا) وبمشاركة فرقة لمسة السعودية للفنون الشعبية التي ستقدم العديد من الالوان الشعبية .

كما ستشمل الفعاليات المصاحبة على ،الشعر النبطي،وعروض العزف المنفرد على الالات الموسيقية ، ومسرح الطفل ،وعروض الشخصيات الكرتونية ،والألعاب ،والمسابقات للأطفال والكبار والجدير بالذكر أن الدعوة عامة للعوائل رجال ونساء وأطفال بدون رسوم دخول .