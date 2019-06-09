معاقبة رجل هدد معلمة بنشر صورها عارية بحلق ذقنه

عمّان(صدى):

شهدت الأردن واقعة أثارت تعجب الكثير، حيث صدر أمرًا بتوقيف شخص؛ إثر ابتزازه لمعلمة بنشر صورها الفادحة، ومعاقبته بحلق ذقنه.

وما أثار التعجب هو عقوبة حلق الذقن، حيث أمر المتصرف باستدعاء حلاق إلى مقر الإدارة التنفيذية موجهًا إليه أمر بحلق لحية الجاني الذي تخفّى بشخصية رجل دين.

ويقول المتصرف أن عقوبة حلق الذقن جاءت؛ لمنع الجاني من أن يستخدم الدين كواجهة لانحرافاته، ثم أمر بترحيله للسجن.

وكانت المعلمة تقدمت ببلاغ إلى إدارة لواء عمان، موضحة أنها تعرضت لابتزازات من سائق باص المدرسة، والذي كانت على علاقة معه، حيث عندما أنهت هذه العلاقة، تفاجأت بتهديده بنشر صور ومقاطع فيديو لها وهي في أوضاع مخلة، حتى لا تتركه.