بالفيديو.. محمد العرب يرد على ادعاءات دخول الحوثيون إلى المملكة من عمق صعدة

فهمي محمد(صدى):

ردّ مراسل الحزم، الإعلامي محمد العرب، على ادعاءات قناتي الجزيرة والمسيرة، حول دخول ميليشيات الحوثي الإيرانية، الأراضي السعودية، وذلك عبر ترويح مقاطع فيديو قديمة.

وقال في مقطع فيديو له: كيف استطاعت الميليشيات الحوثية أن تتخطّى صعدة وتدخل إلى الأراضي السعودية؟، مشيرًا إلى أن ” هذا أبلغ رد للميليشيات الانقلابية ولقناة الجزيرة والمسيرة، وأنا أسير بوسط صعدة، كيف تدعون الوصول إلى نجران وعسير دون المرور علينا بصعدة وإلقاء السلام، ونحن هنا في عمق صعدة نسير بدون حماية؟ ” .

يشار إلى أن وسائل الإعلام المعادية، قد نشرت شائعات وادعاءات تفيد بوجود الحوثيين في المناطق الجنوبية.