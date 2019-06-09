السعودية للكهرباء: الخدمة عادت لـ ٨٠ % من المتأثرين بالانقطاع الطارئ في نجران

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، أنها تواصل عمليات إعادة الخدمة الكهربائية تدريجياً للمشتركين المتبقين و المتأثرين من الانقطاع الطارئ في نجران.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : علمًا أن الخدمة عادت لـ ٨٠ % منهم. والفرق الميدانية والفنية تبذل قصارى جهده.

وأجرى أمير منطقة نجران، اتصالاً هاتفيًا بوزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددًا، حيث تم إعادة الكهرباء إلى 43 ألف مشترك حتى الآن.