فتح باب الترشيح لمجالس أندية دوري المحترفين.. اليوم

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت مصادر إعلامية ، عن بدأ أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، استقبال طلبات المرشحين لرئاسة وعضوية مجالسها اليوم الأحد .

وأكدت ، أنه سيتم غلق باب الترشيح بعد غدٍ، على أن يتم بعدها فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين.

يُشار أنه تعد المنافسة الأكبر في نادي الهلال، بعد أن أعلن 3 مرشحين رسميًّا التنافس على رئاسة النادي وهم فهد بن نافل، وبدر الحماد، فواز المسعد ، يليه القادسية بمرشحين، هما مساعد الزامل ومعدي الهاجري، ونادي الباطن بمرشحين، هما محمد الدويخ ، وناصر الهويدي فيما لم يظهر سوى مرشح واحد في غالبية الأندية وهم سعود السويلم ” النصر ” ، وخالد البلطان ” الشباب ” ، عبدالإله مؤمنة ” الأهلي ” ، خالد الدبل ” الاتفاق ” .

وسيكون الجمعة المقبل موعدًا للطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، فيما ينظر فيها في اليوم الذي يليه، وخلال 48 ساعة يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين.ويتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع 18 يونيو الجاري، لاختيار مجلس الإدارة، بينما يفتح في اليوم التالي باب الطعن على إجراءات الجمعية العمومية، وينظر فيها حتى 21 يونيو.