بعد العقوبات الأمريكية.. مئات الإيرانيين يتظاهرون أمام مصنعٍ بعد فصلهم

طهران(صدى):

تظاهر المئات من موظفي شركة لردغان للبتروكيماويات، في محافظة ” جهار محال وبختياري “ الواقعة جنوب غربي إيران، اليوم الأحد.

وجاء التظاهر احتجاجًا على فصل عمال الشركة، إذ أن الشركة اضطرت في الفترة الأخيرة إلى فصل العشرات من عمال المصنع بذريعة إجراء تعديلات على سير العمل في الشركة.

من جانبه، برَّر حاكم مقاطعة لردغان، حسين بور آغايي، قرار فصل وطرد بعض العمال من الشركة، بالقول ” من المفترض أن يتم توظيف العمال المفصولين في مشاريع بناء أخرى بناءً على مهاراتهم ” .

كما علقت وكالة أنباء العمال الإيرانية، بالقول إن ” إدارة شركة مصنع لردغان للبتروكيماويات، فصلت نحو 560 شخصًا ” ، موضحة أنه يعمل في هذا المصنع نحو 2160 شخصًا منذ المراحل الأولى لبنائه، و65% من إجمالي العاملين من أبناء هذه المدينة، ويوجد الآن 1600 شخص يعملون فيه.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية، كانت قد أعلنت عن فرض عقوبات جديدة على إيران، استهدفت قطاع صناعة البتروكيماويات.