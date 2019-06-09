البنوك السعودية: تجاهل إعلانات تسديد المديونيات تجنباً للاحتيال

حمود العنزي(صدى):

حذرت لجنة الاعلام والتوعية المصرفية للبنوك ، المواطنين في تقرير إعلامي ، من الاحتيال المالي ، مُشيره إلى طرق تجنب الوقوع به .

وقالت اللجنة ، إن الاحتيال يعد أحد ابرز التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات التجارية والمالية على حدٍ سواء، باعتبار أن الاحتيال المالي لا يفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

ويعرف الاحتيال المالي على أنه أية ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر او غير المباشر على شكل من اشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي الى شكل من اشكال الخسارة للطرف الذي تعرض للاحتيال.

وكشفت اللجنة عن طرق يمكنك بها تجنب الوقوع في الاحتيال المالي ، منها عدم التهاون في المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات البنكية والكشف عنها للآخرين من غير المخولين للحصول عليها.

والمحافظة على الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية وعدم إفشائها للآخرين ، استخدام أرقام سرية للبطاقات البنكية عشوائية وغير متسلسلة أو مكررة ، وعدم تقديم المساعدة المصرفية للغرباء والمجهولين.

التأكد من موثوقية ومصداقية مواقع التسوق الإلكتروني وأنها آمنة معلوماتياً ، تحصين أجهزة الحاسب الآلي ببرامج حماية ضد الفيروسات والبرامج الخبيثة ، وتجاهل الرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر وحذفها على الفور من الجوال والبريد الإلكتروني.

تجاهل الإعلانات عن تسديد المديونيات وتمويل المشلريع الصادرة عن جهات تمويل غير نظامية وغير مرخص لها ، تَجنب قبول طلبات مساعدة المجهولين والغرباء لدى استخدام لجهاز الصراف الآلي ، وتجنب التجاوب مع المجهولين لتسديد الفواتير ورسوم الخدمات من حساباتك المصرفية.

أبلغ البنك فوراً عند فقدانك لبطاقتك البنكية أو الائتمانية ، وعند استخدامك لجهاز الصراف الآلي تأكد من سلامة الموقع وأبلغ البنك فور اكتشافك لأمر مريب.

حدث بياناتك البنكية ومعلوماتك الشخصية من فرع البنك فقط ، وتجاهل الرسائل النصية والالكترونية التي تزعم فوزك بجوائز عينية ونقدية واحذفها من جوالك ومن بريدك الالكتروني على الفور.