ياسمين صبري تُشعل انستجرام بصور جديدة لها : ” نعم سأطير “

القاهرة(صدى):

أشعلت الفنانة المصرية ياسمين صبري تطبيق الصور الشهير انستجرام، بنشر صورة جديدة لها من داخل الجيم.

ونشرت ياسمين صبري صورتين لها أثناء أداء تمارين وبعض الحركات الرياضية في الجيم، مًعلقة : نعم سأطير شكرا لك.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع ياسمين صبري، حيث أبدى الجميع إعجابهم برشاقتها وقدرتها على الحفاظ على جسدها متناسقًا.

تجدر الإشارة إلى أن ياسمين صبري شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ” حكايتي ” ، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وشاركها العمل كل من الفنانون أحمد صلاح حسني وأحمد بدير، أحمد حاتم، جمال عبد الناصر.