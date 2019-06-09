” موسم جدة ” يشتعل بعروض ترفيهية وكوميدية

أميرة خالد(صدى):

تشعل الهيئة العامة للترفيه، فعاليات ” موسم جدة ” بعدد من العروض الترفيهية والكوميدية السعودية والعربية والعالمية، لنجوم الكوميديا محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي.

ملاهي الشلال

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الفعاليات الكوميدية ضمن ” موسم جدة ” تبدأ من يوم 10 يونيو الحالي حتى 18 يوليو المقبل، إذ تستقبل ” ملاهي الشلال ” جولات نادي ” الكوميدي كلوب ” السعودي من خلال معرض أرتولوجي يضمّ مجموعة من نجوم الكوميديا المحليين والعرب والعالميين؛ لتقديم مجموعة عروض تتضمن تحدي الارتجال وعروض العائلة ” سندريلا السعودية ” ، بالإضافة إلى عروض الستاند آب العالمية.

كما تشهد ملاهي الشلال، سلسلة عروض ” الثلوثيات ” الكوميدية مع رموز الفن الكوميدي في كل من ” ثلوثية عبدالرحمن الشيخي، ثلوثية شاكر الشريف، ثلوثية طلال الشيخي، ثلوثية محمد السلطان، ثلوثية عبدالرحمن الصومالي، وثلوثية عبدالخالق بن رافعة ” .

منطقة أبحر

وخلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري تستقبل منطقة أبحر عرض مسرحية ” ثلاثة أيان في الساحل ” للفنان المصري محمد هنيدي، بالإضافة إلى عرض مسرحية ” كلها غلط ” للفنان المصري أشرف عبدالباقي، خلال الفترة من 10 إلى 13 يوليو المقبل.

الواجهة البحرية

يقدم مسرح XJed في الواجهة البحرية خلال الفترة من 23 يونيو الجاري إلى 18 يوليو المقبل، عروض مميزة وممتعة من نادي الكوميديا الأول في أمريكا ” لاف فاكتوري كلوب ” .