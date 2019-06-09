” الجوازات ” توضح موعد احتساب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

عادل الحربي(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة تُحتسب من تاريخ أول خروج من أراضي المملكة.

وأوضحت أنه في حال كانت تأشيرة الخروج والعودة محددة مدة صلاحيتها بالأشهر فيجب السفر خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

كما أشارت إلى أنه مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة تُحتسب من تاريخ الإصدار إذا كانت محددة صلاحيتها بتاريخ أو مدة معينة.

وجاء ذلك تفاعلًا مع استفسار مواطن على الصفحة الرسمية للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلًا ” بسوي خروج وعوده بالأيام 90 يوم، متى تحسب بداية الأيام، ومتى وقت العوده هل لازم تكمل 90 يوم، أو عادي ترجع قبل مثلا شهر وترجع؟ ” .

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