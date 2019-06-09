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    يونيو

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تنبيه..هطول أمطار على أجزاء متفرقة من طريق ” الطائف- الباحة “

تنبيه..هطول أمطار على أجزاء متفرقة من طريق ” الطائف- الباحة “
عبدالعزيز القثامي(صدى):

حذر المركز الوطني للعميات الأمنية، في وزارة الداخلية مستخدمي طريق ( الطائف – الباحة)، من هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من الطريق.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن هناك تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة الرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من طريق الرياض – الخرمة – الساحل).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.


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