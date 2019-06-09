حفل معايدة لموظفي مجمع الأمل بالرياض

محمد السعران(صدى):

نظمت إدارة العلاقات والإعلام الصحي بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض صباح أمس حفل معايدة للموظفين حضره المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني ومساعده للخدمات المجتمعية والتوعية الدكتور عبشان بن محمد العبشان والمساعد للشؤون العلاجية الدكتور حسن بن رافع الشهري وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.

وقد تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة، وحث الدكتور القحطاني الموظفين على بذل المزيد من الجهد في خدمة النزلاء وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وأعرب في كلمته عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الموظفون المكلفون في العيد واستفاد منها النزلاء والمراجعون في كافة الأقسام وكان لها دور في إدخال البهجة والسرور عليهم، بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أعده قسم التغذية بهذه المناسبة.

واعتبر الموظفون أن هذه المناسبة فرصة للالتقاء بزملاء العمل وتبادل التهاني بالعيد وتجديد أواصر الصداقة والأخوة فيما بينهم مؤكدين أن التواصي في خدمة المرضى هو أكثر ما يطغى على هذه الفعالية.

كما أقيم حفل معايدة في الأقسام النسائية حضره عدد من الموظفات تبادلن خلاله التهاني والتبريكات بالعيد السعيد.