بلدية محافظة أملج تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

محمد السعران(صدى):

املج_أقامت بلدية محافظة أملج اليوم, حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك, وذلك بحضور رئيس البلدية المهندس ناجي رمضان غبان وعضو المجلس البلدي منصور عطيفي المرواني ومنسوبي البلدية, وذلك بصالة الاستقبال بمقر البلدية .

وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بكلمة لمدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية نايف جابر البرقاني, هنأ من خلالها الجميع بهذه المناسبة الإسلامية , مؤكداً على أهمية إقامة حفل المعايدة الذي يسهم في توطيد أواصر المحبة والأخوة بين الجميع, متمنياً أن تكون إجازة عيد الفطر حافزاً لبذل مزيد من العمل الدؤوب .