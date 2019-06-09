بالصور.. الأمير لويس يسرق ملابس عمّه الأمير هاري

لندن(صدى):

ظهر الأمير لويس، أصغر أبناء الأمير ويليام دوق كامبريدج، أمس السبت، خلال الاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث، إذ كان يرتدي ملابس عمه الأمير هاري التي ارتداها قبل 33 عاما تقريبا.

و في أول إطلالة رسمية له، رصدت العدسات حركات الأمير الصغير وملابسه وتفاعله مع الحدث، وخطف الأنظار والأضواء من جدته ونجح في امتحانه الملكي الأول.

وكانت الإطلالة بشورت أزرق وقميص أبيض منقوش بنقوشات زرقاء رقيقة وهي الملابس نفسها التي سبق وارتداها عمه هاري الذي أصبح أبا حديثا وهو في مثل عمره عندما كانت تحمله الأميرة آن في إحدى المناسبات الرسمية.

يذكر أن أخيه الأمير جورج، كان قد ارتدى ملابس أبيه الأمير ويليام في أول ظهور رسمي له عام 2015 .