وزير الخارجية الإماراتي: يجب أن تكون دول المنطقة طرفا في الاتفاق مع إيران

أبوظبي(صدى):

كشف وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، أنه بحث مع وزير الخارجية الألماني قضايا تتعلق بإيران واليمن وليبيا وفلسطين.

وأوضح الشيخ عبدالله بن زايد، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الإتفاق مع إيران بالإضافة إلى الملف النووي يجب أن يشمل وقف دعمها للإرهاب وبرامج الصواريخ الباليستية.

وأشار إلى أن الاعتداء على ناقلات النفط يشكل مصدر قلق وتوتر، معربًا عن ترحيب الإمارات بانضمام دول للتحقيق في اعتداء ناقلات النفط.

وأفاد بأن الحادث الذي وقع قبالة سواحل الفجيرة اعتداء على سلامة الملاحة الدولية ويرفع التوتر في المنطقة، مؤكدًا ان الإمارات والسعودية والنرويج تستمران في التحقيق لإفادة مجلس الأمن بتفاصيل الاعتداء الذي وقع قبالة سواحل الفجيرة.