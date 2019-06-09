تخلصي من التهاب المفاصل بكوب من عصير التوت البري

أميرة خالد(صدى):

عصير التوت البري له العديد من الفوائد الصحية لصحة الجسم والعظام، بالإضافة إلى احتواءه على سعرات حرارية منخفضة.

وأكدت عدة دراسات علمية، أن تناول نصف لتر من عصير التوت البري يوميًا يساعد النساء على تقليل الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي؛ إذ يحتوي على مضادات أكسدة عالية.

وأوضحت دراسة حديثة، أن تناول النساء لعصير التوت البري يوميًا لمدة 3 أشهر، يقلل من الأجسام المضادة التي تهاجم الجهاز المناعي وتؤذي المفاصل، بالإضافة إلى وجود عدد أقل من المفاصل المتورمة والمؤلمة.

كما أشارت إلى أن مضادات الأكسدة التي يحتويها التوت البري، تساعد في منع بعض من ردة الفعل المناعي الذي يسبب الألم وتصلب المفاصل، كما يقلل من نشاط أمراض المفاصل.