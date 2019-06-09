بالفيديو.. جمهور يهاجم حكم مباراة بالكراسي عقب خسارة فريقه

ماجد محمد(صدى):

شهدت مباراة إياب تفادي الهبوط من الدرجة الأولى بالدوري الأوكراني ، والتي جمعت فريق فولين بضيفه كارباتي، قبيل لحظات من صفارة النهاية، احتدام لاعبي الفريقين عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم الضيوف 3-1 عقب ركلة جزاء منحها حكم اللقاء، من خطأ كلف لاعب فولين بطاقة حمراء.

ما أثار حفيظة جمهور الفريق الخاسر ” فولين ” ، فاقتحموا الملعب وهجموا بكراسي تم اقتلاعها من مدرجات الملعب، بغية الاعتداء على حكم اللقاء، قبل أن يتدخل لاعبو فولين في محاولة لحماية طاقم التحكيم من الاعتداء.

وأعلن حكم المباراة صفارة النهاية سريعا قبل أن يطلق قدميه للريح، مع مساعديه متجنبين ضربة محتملة من كرسي طائر على رؤوسهم.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويحتل فريق كارباتي المركز العاشر في لائحة ترتيب الدوري الأوكراني فيما توج شاختار بطلا للمسابقة للمرة الثانية عشر في تاريخه.