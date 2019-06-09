مذيعة مصرية: المرض يعود لثالث مرة.. حقن الكورتيزون ربنا يعلم بوجعها

القاهرة(صدى):

كشفت المذيعة المصرية، سالي عبدالسلام، عن إصابتها بمرض ما يحتاج إلى أدوية كثيرة وعلاج بحقن ” كوتيزون ” وذلك للمرة الثالثة في عامين فقط.

وقالت سالي في تصريح لها: ادعوا لي تاني، عارفة إن رب الخير لا يأتي إلا بالخير، عارفة إن كل ما تقرب من طريق الخير مليان اختبارات وبتزيد كل شوية، لتالت مرة في سنتين يا ربي، مبلحقش أوقف أدوية كام شهر وكورتيزون وحقن وكمان منها في الرأس حقن كورتيزون ربنا يعلم بوجعها.

وأضافت: التشخيص تاني إمبارح بعد ما شكيت الدكاترة بيقولوا رجع وبيهاجم الشعر تاني، ملوش سبب، القلق والزعل والتوتر بيعمل كل ده، حاولت أبطل كل ده.

وتابعت: بس الدنيا خدت أدوية تقلل كل ده، مفيش فايدة، بس بنضحك ليكم والله ادعوا لي، أنا مش قادرة أخش الدوامة دي كمان مرة يا رب وأنت تعلم.