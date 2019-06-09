اضطرابات ما قبل الحيض وطرق علاجها

أميرة خالد(صدى):

قال عدد من الأطباء ، أن التغيرات الهرمونية طوال الدورة الشهرية تلعب دورًا في ذلك، وتلعب مادة كيميائية في المخ لدى السيدات تدعى السيروتونين دورًا في ظهور الأعراض، وتتغير مستويات السيروتونين طوال الدورة الشهرية، قد تكون بعض النساء أكثر حساسية لهذه التغييرات، ما يجعل التأثيرات مختلفة على النساء ما بين البسيطة والمتوسطة والمعقدة والتي تحتاج لتدخل الطبيب على الفور.

وأكد الأطباء أنه هناك مجموعة من أعراض اضطرابات ما قبل الحيض ، حيث تتنوع أعراض اضطراب ما قبل الحيض بين الأعراض النفسية والجسدية والتي تشمل:

مشاعر الحزن أو اليأس ، التوتر أو القلق ، نوبات الهلع ، تقلب المزاج أو البكاء في كثير من الأحيان ، عدم الاهتمام بالأنشطة والعلاقات اليومية ، مشكلة في التفكير أو التركيز ، والتعب العام والطاقة المنخفضة.

وأيضا الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو فقدان ملحوظ في الشهية ، مشكلات النوم ، ألم في المفاصل ، التشنجات ، صداع مستمر ، تورم في الثدي ، وانتفاخ في البطن.

وأضاف الأطباء ، إن علاج اضطرابات ما قبل الحيض ، مضادات الاكتئاب التي تعمل على تغيير مستويات السيروتونين في الدماغ، وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على ثلاثة مثبطات لعلاج اضطراب ما بعد الحيض، سيرترالين، فلوكستين، باروكستين HCI

حبوب منع الحمل، وافقت إدارة الغذاء والدواء على حبوب منع الحمل التي تحتوي على الدروزبيرينو، لعلاج اضطراب ما بعد الحيض.

وقد تساعد مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية في تخفيف الأعراض الجسدية، مثل التشنجات وآلام المفاصل والصداع وآلام الظهر مثل ايبوبروفين، نابروكسين، الأسبرين.

تناول طعام صحي يحتوي على الألياف ، الراحة وعدم القيام بمجهود بدني كبير ، الحصول على قدر كافي من النوم ، شرب المياه والعصائر الطبيعية بصورة كبيرة ، والبعد عن المنبهات ومشروبات الطاقة.