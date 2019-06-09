عريف شرطة يقتحم منزل امرأة يحبها بدبي

أبوظبي(صدى):

اعتدى عريف شرطة في دبي على زملائه، بعد اقتحامه منزل امرأة يحبها بجنون؛ لإصراره على الزواج بها.

وأكدت النيابة العامة في دبي، إحالة عريف شرطة اعتدى على زميليه أثناء القبض عليه بعد اقتحامه منزل امرأة يصر على الزواج بها، إلى محكمة الجنايات.

وأوضح أحد أفراد الشرطة المعتدي عليهم، أنه تلقة بلاغ عن واقعة اقتحام منزل امرأة، وعند انتقاله إلى موقع البلاغ وجد المتهم ” عريف الشرطة ” جالسًا بين أفراد الشرطة الذين سبقوه إلى هناك ويكشف لهم عن حبه لهذه المرأة وأنه يريد الزواج بها.

وأَضاف أنه عند محاولة ضبط المتهم رفض الذهاب معه، ليحول تكبيلع بالأصفاد لكنه قاوم أفراد الشرطة واعتدى عليه بالضرب بكوع يده ثم ضربه بالأًصفاد، لافتًا إلى أنه اضطر الاستعانة بزملائه للسيطرة عليه ووضعه داخل الدورية.