مورينيو يضع شرطا لتدريب نيوكاسل يونايتد

نواف السالم(صدى):

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لا يمانع تدريب نيوكاسل يونايتد، ولكنه وضع شرطًا لموافقته.

وقالت مصادر إن مورينيو يشترط لتدريب نيوكاسل أن ينجح الشيخ خالد بن زايد في شراء الفريق، في ظل تردد الأنباء حول اقتراب “بن زايد ” من شراء نيوكاسل من مايك آشلي مقابل 350 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب ” بن زايد ” في التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أو الفرنسي آرسين فينغر، لخلافة المدرب الحالي، الإسباني رافائيل بنيتيز، الذي ينتهي عقده مع الفريق في 30 يونيو الحالي.

وأخبر المدرب البرتغالي أصدقاءه المقربين أنه يفكر في تدريب نيوكاسل حال ظهرت الفرصة المناسبة.

واحتل نيوكاسل المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي للموسم 2018/2019، وقد طالب مدربه بنيتيز إدارة الفريق بتوفير الأموال الكافية للتعاقد مع لاعبين جدد.