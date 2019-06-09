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” تعريف ” يوضح العقوبات التي تُسجل في ” صحيفة السوابق “

” تعريف ” يوضح العقوبات التي تُسجل في ” صحيفة السوابق “
علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج ” تعريف ” المتخصص في رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق للأشخاص المدانين المقررة بحقهم العقوبات المختلفة.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن هذه العقوبات هي: الحد الشرعي غير حد المسكر، حد المسكر للمرة الرابعة فأكثر.

وأضاف: إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات التالية (الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال).


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