” تعريف ” يوضح العقوبات التي تُسجل في ” صحيفة السوابق “
أوضح برنامج ” تعريف ” المتخصص في رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق للأشخاص المدانين المقررة بحقهم العقوبات المختلفة.
وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن هذه العقوبات هي: الحد الشرعي غير حد المسكر، حد المسكر للمرة الرابعة فأكثر.
وأضاف: إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات التالية (الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال).
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