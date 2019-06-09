بالفيديو.. ” القحطاني ” عن محمد صلاح: لاعب جيد لكني غير مقتنع فيه

ماجد محمد(صدى):

لخص خالد القحطاني المحلل الرياضي، مشوار المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح، منذ بداية احترافه بالخارج وحتى وصوله إلى لقب ” فخر العرب ” .

وأكد ” القحطاني ” خلال مقطع فيديو يحمل عنوان لافت أثار انتباه المتابعين ” محمد صلاح لاعب جيد، لكن انا غير مقتنع فيه ” ، أنه لم يكن من المتوقع أن يصل محمد صلاح إلى ما وصل إليه في ظل إمكانياته البسيطة التي بدأ بها، خاصة خلال فترة احترافه مع فريق تشيلسي.

وأضاف أن فترة احتراف محمد صلاح في تشيلسي كانت اسوأ مرحلة مرت عليه في احتراف كرة القدم، وذلك بحكم شدة المنافسة وصغر سنه، لافتًا إلى أن انتقاله إلى إيطاليا كانت خطوته الصحيحة بعد معاناته مع تشيلسي.

كما أشار إلى أنه ليس من المهم أن يقتنع الجمهور باللاعب حتى يختاره المدرب للنزول إلى أرضية الملعب، لافتًا إلى أن البعض يراه معشوقهم الأول وأفضل لاعب في العالم بينما يراه البعض الآخر كلاعب اعتيادي بإمكانيات بسيطة.

وأوضح ” القحطاني ” أن قيمة محمد صلاح والتي تم اكتشافه بعد وصوله إلى إيطاليا ثم انتقاله إلى ليفربول، تتمثل في قيمته على التهديف وتركيزه العالي وصفاء الذهن، بالإضافة إلى ثقته العالية جدًا بنفسه.

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