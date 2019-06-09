زواج أنغام من أحمد إبراهيم كان عرفيًا لمدة 4 أشهر

القاهرة(صدى):

مازال زواج الفنانة أنغام وأحمد إبراهيم يثير الجدل ما بين الحين والأخر، منذ الإعلان عنه وحتى الأن.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة عن مفاجأة صادمة جديدة للجمهور بشأن زواج الفنانة أنغام وأحمد إبراهيم، والتي زعمت أنهما تزوجا عرفيًا لمدة 4 أشهر.

وأوضحت المصادر أنه لم يتم الإعلان عن زواج الفنانة أنغام وأحمد إبراهيم إلا بسبب اكتشاف زوجته الأولى أمرهما، وهو ما أجبر أنغام وإبراهيم على توثيق الزواج.

تجدر الإشارة إلى أن الموسيقي أحمد إبراهيم تزوج زوجته الأولى ياسمين عيسى منذ عشر سنوات ولديهما طفلين.