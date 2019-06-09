المرور يدرس منح معارض السيارات صلاحيات تسجيل المركبات وترخيصها

عادل الحربي(صدى):

تدرس الإدارة العامة للمرور ، نظام جديد ، يتم تطبيقه على معارض السيارات يتميز بمرونته في الإجراءات حيث يتم منح المعارض صلاحيات مزاولة نشاط تسجيل المركبات وإصدار رخص سير لها، وإجراء نقل الملكية، أسوة بشركات تأجير السيارات الكبرى والمعارض، بهدف تقليل تدفق المواطنين لإدارات المرور إلا في الضرورة القصوى .

ومن جانبه شدد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي ، على ضرورة استكمال كل الإجراءات النظامية الواردة بنظام المرور ولائحته التنفيذية والتعليمات المبلغة في حينه، قبل تسجيل المركبات ، على أن يكون تسجيل المركبات من قبل موظفين سعوديين مؤهلين لذلك قدر المستطاع.

وطالب بضرورة أن تتم الإجراءات في ذلك من خلال تطبيق هوية البائع والمشتري، وتحت إشراف صاحب المعرض أو من ينيبه وسد الثغرات التي يمكن من خلالها الإخلال بالأمن.