بالصور.. قوات الطوارئ الخاصة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

سعيد العجل(صدى):

أقامت قيادة قوات الطوارئ الخاصة حفل معايدة لمنسوبيها تحت رعاية سعادة قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف , اللواء الركن/ محمد بن مقبول العمري , في صباح يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/١٠/٦هـ بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور منسوبيها من ضباط ومدنيين وأفراد , وبعد السلام والمعايدة ألقى قائد القوات كلمة ارتجالية بهذه المناسبة رفع من خلالها التهئنة والتبريكات بإسمه ونيابة عن كافة منسوبي قوات الطوارئ الخاصة إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود “حفظة الله” وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان آل سعود “سلمه الله” ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد العزيز بن محمد الهويريني ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد الله بن عبد الكريم العيسى كما هنأ واشاد سعادته بدورالمشاركين في مهمة العمرة لهذا العام سواءً العاملين في الحرم الملكي أو في الحرم النبوي .

كما اشاد بدور القوات المسانده والتي أوكلت لها بعض المهام خلال مهمة العمرة وشكر أيضاً منسوبي القوات بجميع افرع المناطق على جاهزيتهم خلال اجازة عيد الفطر , وفي ختام كلمة سعادته دعاء الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية وعلى الشعب السعودي خاصة بالأمن والإيمان وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا ورجال أمننا ويديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان وكافة بلاد المسلمين وكل عام وأنتم بخير.