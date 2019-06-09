أمير الرياض يستقبل المسؤولين المهنئين بالعيد الفطر المبارك

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك، وهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، ورئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله بن محمد العميريني، ومعالي المستشار بالديوان الملكي المهندس إبراهيم السلطان، و رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض منصور بن صالح الضلعان، و مدير عام التعليم بالرياض حمد بن ناصر الوهيبي وعدد من المسؤولين.

وبادلهم سمو أمير منطقة الرياض التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها علينا بالخير واليمن والبركات.