حقيقة رسو سفن إيران الحربية في مياه جيبوتي الإقليمية

عادل الحربي(صدى):

قال سفير جيبوتي لدى السعودية ، اليوم الأحد، إنّه لا توجد سفن حربية إيرانية ترسو بالمياه الإقليمية لبلاده، وأنّه لا تزال العلاقات مقطوعة مع طهران.

أكد ضياء الدين بامخرمة سفير جيبوتي لدى المملكة، اليوم الأحد، على أنه لا توجد علاقات بين بلاده وبين إيران، لافتًا إلى أنه لا وجود لسفن إيران الحربية في مياه جيبوتي الإقليمية.

وأوضح في بيان له أن ما يدور حول رسو سفن إيرانية في ميناء جيبوتي، مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة .

وقال : ” لم ترسُ أي بواخر حربية إيرانية في المياه الإقليمية لجيبوتي فضلًا عن موانئها ” .

وتابع : ” لم تكن هناك أيّ علاقة أو تعاون مع إيران من قريب أو بعيد، منذ أن قطعت جيبوتي علاقاتها مع طهران ” .