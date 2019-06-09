وظائف إدارية شاغرة في ” سمة “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة السعودية للمعلومات الائتمانية ” سمة”، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي شكاوي العملاء (Compliance Specialist)، مدير تطوير أعمال أول (Senior Business Development Manager)، أخصائي تطوير أعمال (Business Development Specialist).

وأضافت، رئيس التدقيق الداخلي (Chief Internal Auditor)، رئيس الاتصالات (Head of Communication)؛ لافتة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 2019/06/09م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

وأشارت الشركة، إلى أنه لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):هنا