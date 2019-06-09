هل فقدان شهادة ميلاد طفلي تمنعه من السفر مع والدته؟.. الجوازات تجيب

نايف السالم(صدى):

ردت مديرية الجوازات على استفسار وافد بشأن فقدان شهادة ميلاد طفله تمنعه من السفر، حيث جاء في سؤال أحد متابعيها عبر موقع “تويتر”، قائلا:” زوجتي زيارة وبصحبتها ولد أيضا بتأشيرة زيارة ولدي طفلين من مواليد المملكة واحد منهم يمتلك شهادة ميلاد والآخر أضعتها وأود تسفيرهم هل بإمكانهم السفر أم موظفين المطار سيسألون عن شهادة الميلاد علما أن الأحوال المدنية لم تمنحني شهادة ميلاد بدل ضائع”.

وقالت الجوازات:” في حال شهادة ميلاده إلكترونية فقد تمت إضافته من الأحوال على رقم الحدود لوالدته الزائرة، أما إذا شهادة ميلاده يدوية فلاحاجة له للإضافة ويكتفى بها مع جواز السفر للمغادرة”.