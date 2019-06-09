بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يستقبل منسوبي إمارة الرياض

فيصل العنزي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم، وكلاء إمارة منطقة الرياض المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، معرباً عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر، داعياً الله العلي القدير أن يعيد علينا هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والنماء في ظل قيادته الحكيمة.

وألقى سمو أمير منطقة الرياض كلمة استهلها بالحمد والثناء لله عز وجل على ما أنعم به على هذه البلاد من أمن وأمان .

وأكد سموه على مسؤولية الجميع في خدمة الوطن والمواطن للوصول للمستوى المنشود وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

حضر الاستقبال معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز .