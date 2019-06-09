بالصور.. دواجن الوطنية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

محمد السعران(صدى):

أقامت شركة دواجن الوطنية صبيحة اليوم الأحد 7 شوال 1440 الموافق 9 يونيو 2019م جريا كعادتها السنوية حفل معايدة لمنسوبيها في الإدارة العامة بالقصيم ومكاتب التسويق والمبيعات بالرياض.

حضر حفل الرياض الدكتور محمد بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي للشركة والدكتور تركي العيار مستشار العلاقات العامة والإعلام .

وفي القصيم حضر الحفل الاستاذ إبراهيم المعجل نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات الإدارية والمهندس محمد الشايع نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج والمهندس عبدالله المطيري نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والمشاريع والمهندس أحمد القرعاوي نائب الرئيس التنفيذي للمصانع والمبيعات والتسويق والأستاذ فهد الماجد نائب الرئيس التنفيذي للمالية