  • الأحد 9

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام
فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عبر موقعه الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” عن توافر وظائف للرجال والنساء بمجال التمريض، للعمل بمسمى (أخصائي / أخصائية تمريض عام)، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير.

وحول شروط الوظائف الشاغرة، أشار المستشفى  إلى أن يكون المتقدم حاصل على درجة الماجستير في التمريض أو تخصص ذات صلة ” لا يشترط وجود خبرة سابقة ” ، أو درجة البكالوريوس في التمريض ” مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة بعد الحصول على الشهادة ” ، ترخيص تمريض ساري المفعول، مرخص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، شهادة (BLS).

وأوضح أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/09م،  من خلال الرابط التالي:هنا

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *