وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عبر موقعه الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” عن توافر وظائف للرجال والنساء بمجال التمريض، للعمل بمسمى (أخصائي / أخصائية تمريض عام)، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير.

وحول شروط الوظائف الشاغرة، أشار المستشفى إلى أن يكون المتقدم حاصل على درجة الماجستير في التمريض أو تخصص ذات صلة ” لا يشترط وجود خبرة سابقة ” ، أو درجة البكالوريوس في التمريض ” مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة بعد الحصول على الشهادة ” ، ترخيص تمريض ساري المفعول، مرخص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، شهادة (BLS).

وأوضح أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/09م، من خلال الرابط التالي:هنا