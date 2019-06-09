وظائف إدارية قيادية في الهيئة العامة للإحصاء بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن توافر وظائف إدارية قيادية في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس، مشيرة إلي حاجتها لمدير إدارة التطوير الإحصائي.

وأشارت إلي شروط الوظيفة ومنها شهادة دراسات عليا في تخصص (الإحصاء أو الاقتصاد) مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات وإتقان اللغة الإنجليزية.

ولفتت إلى توافر وظيفة شاغرة لمدير إدارة المحتوى والنشر الإلكتروني، مشترطة أن يكون حاصل على بكالوريوس (تسويق، بحوث تسويقية، دراسات السوق) مع خبرة 5 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية وشهادات تخصصية في تقنية المعلومات أو الحاسب أو الإعلام أو العلاقات العامة.

ونوهت إلى حاجتها لمدير إدارة الابتكار والتقييم الإحصائي بشرط أن يكون حاصل على شهادة دراسات عليا في تخصص (الإحصاء، أساليب كمية، بحوث عمليات) مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات وإتقان اللغة الإنجليزية.

وحول الشروط العامة، دعت الراغبين في التقديم بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، بالإضافة إلى إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.

وعن طريقة التقديم، أوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي:هنا