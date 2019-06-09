بعد وفاة زوجته و3 من أبنائه.. أمير مكة يستقبل المواطن المكلوم لمواساته

نايف السالم(صدى):

ظهر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في موقف إنساني جليل حينما استقبل في مقر الإمارة بجدة، الدكتور عبدالرحمن الشهري الذي تُوفيت زوجته وثلاثة من أبنائه عقب حريق اندلع في منزلهم بمكة.

وحاول الأمير خالد الفيصل، مواساة المواطن؛ الذي أعرب عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته غير المستغربة على ولاة أمر هذه البلاد.

ومن الجدير بالذكر، أن زوجة المواطن المكلوم وأبناؤه الثلاثة كانوا قد فارقوا الحياة نتيجة حريق نشب في منزلهم بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة الأحد الماضي.