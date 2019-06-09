بعد وفاة زوجته و3 من أبنائه.. أمير مكة يستقبل المواطن المكلوم لمواساته
ظهر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في موقف إنساني جليل حينما استقبل في مقر الإمارة بجدة، الدكتور عبدالرحمن الشهري الذي تُوفيت زوجته وثلاثة من أبنائه عقب حريق اندلع في منزلهم بمكة.
وحاول الأمير خالد الفيصل، مواساة المواطن؛ الذي أعرب عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته غير المستغربة على ولاة أمر هذه البلاد.
ومن الجدير بالذكر، أن زوجة المواطن المكلوم وأبناؤه الثلاثة كانوا قد فارقوا الحياة نتيجة حريق نشب في منزلهم بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة الأحد الماضي.
ABO A7MD[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 35 دقيقة
اسال الله العلي القدير ان يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يسكنهم فسيح جناته ، وأن يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، انا لله وانا اليه راجعون .
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1649 ] نشر منذ 8 دقائق
شهداء بإذن المولى عزوجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، غفر الله لجميع موتى المسلمين الأحياء منهم والأموات إلى يوم الدين اللهم آمين ، اللهم أني أسألك أن تغفر لاابي واخي وأن ترحمهم ياارحم الراحمين اللهم آمين ، وأن تغفر لك نفس ظلمت من فجر التاريخ إلى يومنا هذا وأن تغفر لشهداء فلسطين وسوريا والعراق من مسلمين اللهم آمين.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1649 ] نشر منذ 6 دقائق
بارك الله في الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة بارك الله فيه ورفع منزلته اللهم آمين.