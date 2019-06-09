بالفيديو.. خليجي يرمي الأموال من شقته في القاهرة وسط تجمهر كبير

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يرمي الأموال من شقته في القاهرة وسط تجمهر كبير، وزعم متداولو الفيديو أن الشخص الذي يرمي الأموال من شرفة منزله خليحي.

وأثار المقطع المتداول انتقادات واسعة عبر شبكات السوشيال الميديا بسبب الجدل الدائر حول سبب إلقاء الشخص الأموال من شقته، ولاقي المقطع انتشارا واسعا بين النشطاء.

ومن جانبه، علق مغرد، قائلا:” واضح معطيها على الآخر”، بينما قال مغرد آخر:” وش يثبت إنه خليجي”.

وعبر مغرد ثالث عن استغرابه، قائلا:” خليجي ويسكن في بولاق الدكرور في عمارة متهالكة”.