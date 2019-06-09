سيدة تطلب الخلع من زوجها لرغبته في إنجاب 10 أبناء

القاهرة(صدى):

فشلت سيدة مصرية في إقناع زوجها بالأكتفاء بثلاث أبناء وعدم الانجاب مرة أخرى ولكنه رفض مؤكداً أنه يرغب في أنجاب عشرة أطفال ، فتقدمت بدعوى خلع ضده أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر بالقاهرة .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، حاولت تغيير المفاهيم لدى زوجي بعدما أنجبت 3 أطفال، وأخبرته بأن الظروف المعيشية وظروف عملي تقتضي أن يتوقفوا عن الإنجاب والاكتفاء بما رزقهما الله، لكن الزوج لم يقتنع بحديثها وطالبها بالتخلي عن أفكارها تلك.

وتابعت ، بعد ما أنجبت طفلتي الأولى ظل زوجي يقنعني بالإنجاب وطالبني بترك عملي في الجامعة بعد أن تم تعييني معيدة مدعيًا أنني مش هعرف أوفق ما بين شغلي في الجامعة وتربية البنت .

وأضافت الزوجة في دعواها ، زوجي كان يبذل كل ما في وسعه من أجل أن يجعلني أتخلى عن شغلي، لكني حاولت إقناعه فكان يقولي عشان انت البنت ولازم تهتمي ببيتها، وبعدين فجأة لقيته بيطلب مني أخلف تاني، وبدأ الزوج يلح في طلبه بإنجاب الأطفال، فهم العزوة والسند، وكان عايزني أتحول لأرنبة وكل شوية أخلف علشان أهله كانوا بيفهموه إن العزوة في إنجاب عيال كتير .

وتابعت الزوجة ، اضطررت للجوء إلى محكمة الأسرة للتخلص من تلك الزيجة من أجل حماية أبنائي منه فهو إنسان أناني لا يحب سوى نفسه ولا يفكر في مصلحة أبنائه، خاصة موضوع الإنجاب .