كشف غموض اعتداء سائق جنسيا على خادمة وافدة

دبي(صدى):

كشفت النيابة العامة بدبي عن تفاصيل مثيرة بشأن الإعتداء جنسياً على خادمة وافدة تعمل حديثاً بمنزل مخدومتها .

واكدت النيابة امام الهيئة القضائية بمحكمة جنايات دبي ، وفقاً للشهود والمرأة المعتدى عليها ، ان سائق وافد كان يعمل مع المجني عليها لدى اسرة سابقة وراء الواقعة .

وأبانت أن السائق طارد الخادمة التي تحمل الجنسية الآسيوية “26” عام ، في فناء المنزل واجبرها على دخول غرفته ليتمكن من الإعتداء عليها .

وتابعت ان الجاني قام بنقل المعتدي عليها إلى منزل المخدومة الجديدة ، والتي كشفت الواقعة صبيحة اليوم التالي وسارعت إلى إبلاغ الشرطة .