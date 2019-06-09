صور خاصة مسربة للأمير هاري وميجان تثير زعر العائلة المالكة ببريطانيا

لندن(صدى):

يسيطر على العائلة المالكة ببريطانيا حالة من القلق بسبب تسريب صور خاصة للأمير هاري وميغان ماركل ، ما دفع مسؤلوا القصر لإجراء تحقيقات موسعة وسط مخاوف من تسريب المزيد من الصور .

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية ان تسريب الصور بسبب اختراق حساب” أليكسي لوبوميرسكي ” على موقعي “تويتر” و”إنستجرام “مصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل .

ومن بين هذه الصور ، صورة للأمير هاري أثناء معانقته لميغان ماركل ، وصورة اخرى لها خلال استعدادها لحضور حدث “تروبينغ ذا كلر” بعد ولادتها .

واكدت شخصيات مقربة من القصر ان العائلة لم تعتمد على الشرطة إذ تخشي من توسيع دائرة التسريب لصور اكثر خصوصية .