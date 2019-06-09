” فارس ” يقدم خدمة جديدة لحصول الموظف على بياناته المختلفة وطباعتها

عادل الحربي(صدى):

أوضح محمد الزراع المختص في شؤون المعلمين : أنه تم إضافة رابط جديد باسم الملف الشخصي ضمن صلاحية بياناتي في الخدمة الذاتية في نظام فارس يستطيع الموظف من خلاله الاستعلام عن بياناته المختلفة كالبيانات الأساسية والحساب البنكي والدورات والمؤهلات العلمية ، وطباعتها.

والمعروف أن نظام فارس الخدمة الذاتية هو نظام فرعي من أنظمة فارس للموارد البشرية، وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف (المعلم أو الإداري) الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية آليًا.

ويتيح نظام فارس الخدمة الذاتية العديد من الخدمات منها طلبات الإجازات، إبلاغ مباشرة بعد إجازة، طلبات البدلات، طلب قطع إجازة، طلب تمديد إجازة، طلب تعديل مدة إجازة، طلب إلغاء إجازة، طلب تعديل بداية إجازة، طلب تقاعد.

ويجب على الشخص، أن يقوم بالتسجيل في الخدمة الذاتية؛ بإدخال رقم السجل المدني، والحساب البنكي الخاص به، ورقم هاتفه الجوال، وبريده الإلكتروني الذي سيتم التواصل من خلاله.

يُذكر أنه في يوليو الماضي وقعت وزارة التعليم مع وزارة الخدمة المدنية اتفاقية لتبادل المعلومات من خلال ربط مشروع فارس بأنظمة وزارة الخدمة المدنية.

وللدخول إلى رابط نظام فارس الجديد عبر الضغط على الرابط التالي: (هنا)