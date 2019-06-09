بلدية الساحل تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

محمد السعران(صدى):

أقامت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير صباح اليوم الأحد بقيادة رئيسها علي بن سعيد آل جلبان حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وقد رحب “آل جلبان” بجميع زملاءه مقدماً لهم التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد داعياً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن في ظل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله وحفظ بلادنا من كل مكروه.