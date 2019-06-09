طرق سهلة لاستعادة كلمة السر المفقودة في نظام نور

نايف السالم(صدى):

تعد مشكلة فقدان كلمة السر في نظام نور من أشهر المشاكل التي تواجه المستخدمين خاصة من أولياء الأمور الذين لا يدخلون الموقع بشكل متكرر حيث يواجه البعض مشكلة فقدان كلمة السر لأسباب كثيرة إما لفقدانها أو عدم تذكرها أو كتابة كلمة السر بطريقة خاطئة أو تغيير في كلمه السر.

ومن بين أسباب فقدان كلمة السر في نظام نور أو غيره من الأنظمة: عدم التقيد بالأحرف الكبيرة والصغيرة، انتهاء صلاحية تفعيل كلمة المرور، إدخال اسم المستخدم خط، إدخال كلمة السر خطأ، إدخال رمز التحقق خطأ

وحول كيفية استعادة كلمة السر في نظام نور: الضغط على كلمة استعادة كلمة السر أو اسم المستخدم.يجب إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني المُسجّل في صفحة البيانات الخاصة بك في النظام والذي سبق التسجيل به.إدخال رمز التحقق الموجود في الأسفل والضغط على كلمة إرساليجب التأكد من كتابة البيانات بطريقة صحيحة قبل الإرسال.الانتقال إلى البريد الإلكتروني المُسجّل والضغط على رابط التفعيل في الرسالة التي وصلت من نظام نور.

وفى حالة عدم تطابق البريد الإلكتروني الذي تمّ إدخاله مع البريد الإلكتروني المتواجد على النظام مسبقًا يمكن حل تلك المشكلة عن طريق التأكد من البريد الإلكتروني الصحيح عن طريق مدير المدرسة التابع لها الطالب للحصول على البريد الصحيح.