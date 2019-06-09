بالفيديو.. اعترفات مثيرة لأصالة.. ” أحببت طارق العريان وتمنيته وأنا متزوجة “

دمشق(صدى):

كشفت المطربة السورية أصالة عن إعترافات مثيرة عن بداية علاقتها بزوجها المخرج والمنتج المصري طارق العريان .

وقالت ” أصالة ” خلال لقائها برفقة زوجها مع الإعلامي ” نيشان ” في برنامج ” تؤام روحي ” انها بدأت الإعجاب بطارق العريان منذ تصوير أغنية ” يامجنون ” في أسبانيا على الرغم من انها كانت متزوجه في هذا الوقت .

جاء ذلك رداً على سؤال وجهه ” نيشان ” لـ ” العريان ” عن بداية علاقتهما في ذلك التوقيت والذي نفي وجود اي عاطفة غريبة تجاهها حيث انه هو الآخر كان متزوج ، حتى انها قال انها سهر بصحبة زوج اصالة وزوجته في احد المرات .

بينما أصرت أصالة عن كشف مشاعرها في تلك الفترة ، وقالت انها تمنت لو كان “العريان ” زوجها في يوم ما وهو ما تحقق بالفعل .

وقالت اصالة انها تعرف ان هذا الكلام قد يجر عليها انتقادات الجمهور لكنها تفضل الصراحة ، مشيرة إلى انها هي من طلبت الإرتباط بـ ” العريان ” بعد طلاقها .

يشار إلى أن الثنائي أصالة وطارق العريان تزوجا قبل أكثر من 13 عام وانجبا التوأم “آدم وعلي “.