فيرناندو سانتوس يشيد برونالدو ويضمن استمراره كأفضل لاعبي العالم

طلال الغامدي(صدى):

توقع المدير الفني للمنتخب البرتغالي فيرناندو سانتوس ، استمرار كريستيانو رونالدو ضمن أفضل لاعبي العالم لأعوام مقبلة .

وقال سانتوس في تصريحات صحفية ، أن رونالدو أثبت نفسه على مدار أعوام، أتوقع استمراره لثلاثة أو أربعة أعوام، على أقل تقدير، لأنه يتمتع بعزيمة شديدة على تحقيق أهدافه، يتمتع بلياقة عالية ويقدم أقصى ما لديه في التدريبات .

ويتطلع رونالدو (34 عاماً) نجم يوفنتوس الإيطالي إلى التتويج للمرة الثانية بقميص المنتخب البرتغالي، إذ توج معه بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

وسجل رونالدو ثلاثية “هاتريك” قاد بها المنتخب البرتغالي للفوز على نظيره السويسري 3-1 مساء الأربعاء، في الدور قبل النهائي لدوري الأمم.

وسيكون لاعب خط الوسط المدافع دانيلو بيريرا جاهزاً من جديد للمشاركة مع المنتخب البرتغالي بعد انتهاء إيقافه، بينما يغيب المدافع بيبي بسبب الإصابة في الكتف.