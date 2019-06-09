توجيه عاجل من أمير الرياض بالقبض على مخالف أطلق أعيرة نارية في الهواء

علي القحطاني(صدى):

أصدر أمير منطقة الرياض، توجيها عاجلا للجهات المعنية، بسرعة القبض على أحد الأشخاص، أطلق النيران في الهواء، بعد الفراغ من خطبة العيد.

وأشارت إمارة الرياض، في بيان لها، قائلة: “ بناء على ما تم تناقله في مواقع التواصل الإجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار في الهواء بعد الفراغ من خطبة صلاة العيد.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض الأستاذ علوش بن فارس بن بادي إن صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وجه الجهات المعنية بسرعة القبض على المخالف، وتطبيق المقتضى النظامي بحقه.