زوج في دعوى طلاق: زوجتي هربت من أسرتها لتتزوجني وخانتني مع صديقي

القاهرة(صدى):

تقدم رجل مصري بدعوى طلاق للضرر من زوجته بإحدى محاكم الاسرة في القاهرة ، مؤكداً ، خانت أسرتها وهربت منهم حتى تتزوجني ، ثم خانتني أنا وطفلتنا وهربت مع صديقي .

قال الزوج في تصريحات لصحف محلية ، لم أكن أتخيل في يوم أن حب العمر يضيع في لمح البصر ، تعرفت علي زوجتي بعد انتقالهم جديد في العقار الذي أسكن فيه ، ونشأت بيننا علاقة حب بدأت من النظرة الأولي واستمرت علاقتنا لمدة عامين ، أصبحنا فيهما كتوأم ، وتقدمت لطلب يدها للزواج وكلن والدها رفض بسبب الماديات .

وتابع ، بعد أسبوع من رفضي فوجئت باتصال منها تبلغني بأنها هربت من أسرتها لتتزوجني وتضعهم أمام الأمر الواقع ، فتزوجنا وأخذت شقة إيجار جديد وبدأنا حياتنا سويا ً ، وعشنا أول سنة مليئة بالحب والتضحية وكنا سويا علي الحلوة والمرة

وأضاف في العام الثاني رزقنا الله بابنة جميلة لتكمل حياتنا المثالية ، وفي عملي تعرفت علي احد الأشخاص وتحول سريعا إلي صديق وكان يومياً يأتي معنا للعشاء .

واستطرد قائلاً ، فوجئت بغياب زوجتي من المنزل وتركت ابنتها الرضيعة علي السرير بمفردها ، وتركت بجانبها خطاب مفاده أنها هربت مع صديقي لأنها تحبه ولا تستطيع العيش بدون الحب.

وأوضح الزوج انه أخذ ابنته وترك المنزل للحفاظ علي صورته وسمعة ابنته بين الجيران وقرر إقامة دعوي تطليق للضرر ويتهمها بالخيانة.