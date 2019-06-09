بلدية الحازمي تنظم حفل معايدة لمنسوبيها وتدعم رؤية أمير عسير

محمد السعران(صدى):

نظمت بلدية مركز الحازمي بمحافظة بيشة حفل معايدة لمنسوبيها بمقر البلدية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠هـ ، بحضور رئيس بلدية مركز الحازمي المهندس ابراهيم بن صالح القرني وكافة مدراء الإدارات والأقسام والموظفين، وتخلل الحفل تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد السعيد.

حيث تحرص البلدية على تنظيم مثل هذه الاحتفالات دعماً لمبدأ الترابط بين منسوبيها ونشر روح الألفة والمحبة، وتحفيزاً للعمل الجاد والدؤوب للمضي قدماً في تحقيق أهداف البلدية المتمثلة في تقديم أفضل خدمات البلدية لجميع المراكز التابعة لبلدية الحازمي وبذل المزيد من الجهود لخدمة أهالي المنطقة ومراجعي البلدية مؤكداً على ضرورة العمل الدؤوب لتحقيق اهداف مبادرة حسن الوفادة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال امير منطقة عسير .