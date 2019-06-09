نصائح هامة للتعامل مع الزوج أثناء مباريات كأس العالم 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قدم خبراء عدة نصائح مهمة للزوجات للتعامل مع الزوج أثناء مباريات كأس العالم ومنها أن تكون الزوجة على قدر كبير من الحكمة كي تتمكن من التعامل مع الزوج أثناء مباريات كأس العالم.

ومن النصائح التي تجدي نفعا كبيرا في التعامل مع الزوج أثناء مباريات كأس العالم ما يلي: تهيئة المنزل للزوج وتشجيعه على مشاهدة مباريات كأس العالم داخله، عدم الحديث مع الزوج أثناء مشاهدة المباريات فهم طبيعة الرجل الكروية، إهتمام الزوجة بمباريات كأس العالم يقربها أكثر من الزوج ويسهل من التعامل معه، الهدوء وعدم إزعاج الزوج بأي من الأمور التي لها أن تفسد متعة مشاهادة مباريات كاس العالم، يجب على الزوجة عدم مقاطعة الزوج خلال مشاهدة الزوج لمباريات كأس العالم حتى لا تفقده متعة التركيز مع المباراة إذا كنت لا تفهمين أصول كرة القدم، احذري أن تسألي زوجك عن أي من تفاصيل المباراة أو أي سؤال يخص اللعب أو اللاعبين إذا كان زوجك يفضّل مشاهدة مباريات كأس العالم خارج المنزل مع الأصدقاء، يجب عدم التقييد عليه وعدم إستجوابه إذا ما تأخر على المنزل.

وبطبيعة الحال فإن الزوج له طقوس معينة ومزاج خاص أثناء مباريات كأس العالم، وعلى الزوجة أن تتفهم ذلك جيدا وأن تساعده على الإستمتاع بمشاهدة مباريات العالم سواء كان ذلك داخل المنزل أو خارجه.