الأحوال المدنية بعسير تنظم حفل معايدة لمنسوبيها

محمد السعران(صدى):

نظمت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، اليوم الأحد، حفل معايدة لجميع منسوبي الإدارة من مديري إدارات وموظفين، بحضور مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة عسير الأستاذ: قاسم بن سعيد القرني. من جانبه رفع «القرني»، أسمى ييات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد،، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما هنّأ منسوبي الأحوال المدنية بهذه المناسبة؛ متمنيًّا للجميع دوام التوفيق.

يأتي ذلك في إطار حرصها على دعم روح المحبة وعلاقات التعاون بين جميع منسوبيها؛ حيث تبادل الجميع خلال الحفل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلين المولى تعالى أن يُعيده على الجميع باليمن والبركات أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وأن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يُديم على هذه ، البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الأمين.