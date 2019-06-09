سفارة المملكة في اليونان تحذر المواطنين من السرقة بجزيرة ميكونوس

أثينا(صدى):

حذرت سفارة المملكة في اليونان ، المواطنين القادمين إلي جزيرة ميكونوس اليونانية بغرض السياحة، من تعرضهم للسرقة من قبل عدد من اللصوص المحترفين بالجزيرة .

ونبهت السفارة عبر بيان إعلامي لها ، المواطنين من إظهار مقتنيات سمينة خاصة الساعات والمجوهرات ، وعدم حمل كامل مبلغ الرحلة والبطاقات المصرفية، وعدم حمل وثائق السفر في حقيبة واحدة.

وأشارت السفارة إلي أنه في حالة التعرض لأي سرقة، يجب التقدم ببلاغ للشرطة اليونانية في ميكونوس، كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها عند الحاجة للمساعدة على هواتف ووسائل الاتصال الخاصة بالسفارة.